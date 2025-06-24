Мостовой высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

«Хотел бы видеть Сафонова там, где он будет играть. Чтобы не сидел на скамейке и иногда выходил.

Будет правильно, если он уйдeт, ему надо играть. «Галатасарай» и «Борнмут» – не шаг назад, если там он будет основным вратарем.

«Галатасарай» – известная команда в Турции, их все любят. Но АПЛ есть АПЛ, все хотят туда попасть.

Независимо от того, куда перейдeт Матвей, на него везде будет оказываться давление со стороны», – сказал Мостовой.