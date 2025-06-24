Мостовой высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Александр Мостовой одобрил потенциальный трансфер Матвея Сафонова из «ПСЖ» в другой клуб.
Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».
«Хотел бы видеть Сафонова там, где он будет играть. Чтобы не сидел на скамейке и иногда выходил.
Будет правильно, если он уйдeт, ему надо играть. «Галатасарай» и «Борнмут» – не шаг назад, если там он будет основным вратарем.
«Галатасарай» – известная команда в Турции, их все любят. Но АПЛ есть АПЛ, все хотят туда попасть.
Независимо от того, куда перейдeт Матвей, на него везде будет оказываться давление со стороны», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Metaratings