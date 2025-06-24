Гурцкая заявил, что у спартаковца Умярова нет шансов попасть в сборную России: «Перед ним грохнулась железная дверь»

Агент, блогер Тимур Гурцкая не видит спартаковца Наиля Умярова в сборной России.

«Сможет ли Умяров попасть в сборную? Мне кажется, что эта тема закрыта. Словно дверь железная грохнулась перед ним. Кисляк и Глебов никогда не впустят в сборную Умярова. Пока они живы, а они еще дети, Умяров не попадет в сборную. Они не на 5% или 10% его сильнее, они намного сильнее. И там еще Фомин есть.

Так получилось, что у нас есть целое поколение таких ребят на этой позиции. Карпина понимаю в этой ситуации. А зачем ему эксперименты, чтобы просто дергать Умярова? Есть футболисты сильнее», – сказал Гурцкая.