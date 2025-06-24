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  • Гурцкая заявил, что у спартаковца Умярова нет шансов попасть в сборную России: «Перед ним грохнулась железная дверь»

Гурцкая заявил, что у спартаковца Умярова нет шансов попасть в сборную России: «Перед ним грохнулась железная дверь»

Сегодня, 21:10
2

Агент, блогер Тимур Гурцкая не видит спартаковца Наиля Умярова в сборной России.

«Сможет ли Умяров попасть в сборную? Мне кажется, что эта тема закрыта. Словно дверь железная грохнулась перед ним. Кисляк и Глебов никогда не впустят в сборную Умярова. Пока они живы, а они еще дети, Умяров не попадет в сборную. Они не на 5% или 10% его сильнее, они намного сильнее. И там еще Фомин есть.

Так получилось, что у нас есть целое поколение таких ребят на этой позиции. Карпина понимаю в этой ситуации. А зачем ему эксперименты, чтобы просто дергать Умярова? Есть футболисты сильнее», – сказал Гурцкая.

  • У 24-летнего уроженца Сызрани в минувшем сезоне РПЛ 28 матчей, 3 гола.
  • Футболист стоит 4 миллиона евро.
  • У Умярова ни одного матча за сборную.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Умяров Наиль Гурцкая Тимур
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Комментарии (2)
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zigbert
1750789698
У Карпина как раз и есть сплошные эксперименты в сборной и нет стабильности в составе.
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Shak71
1750789841
Глебов вообще слабенький, Фомин медленный и отбора нет вообще…не восхваляю Умярова, но он точно не слабее этих двух
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