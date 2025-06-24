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  • Федотов отказал «Уралу»: «Не захотел возвращаться в родной город»

Федотов отказал «Уралу»: «Не захотел возвращаться в родной город»

Сегодня, 20:41

«Урал» рассматривал вариант с назначением Владимира Федотова на пост главного тренера.

Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

– Правда, что велись переговоры с Владимиром Федотовым?

– Нет, до конкретных переговоров дело не дошло. Хотя разговор с Володей был. Но он не захотел возвращаться в родной город. У него есть свои планы, свои мысли.

– Хочет работать только в РПЛ?

– Это вам лучше у него спросить.

  • Уроженец Михайловска Федотов начинал игровую карьеру в Свердловске.
  • Тренер работал в «Урале» в 2004-2011 годах.
  • В 2024 году Федотова уволили из ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Урал Федотов Владимир Иванов Григорий
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