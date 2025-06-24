Федотов отказал «Уралу»: «Не захотел возвращаться в родной город»

«Урал» рассматривал вариант с назначением Владимира Федотова на пост главного тренера.
Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
– Правда, что велись переговоры с Владимиром Федотовым?
– Нет, до конкретных переговоров дело не дошло. Хотя разговор с Володей был. Но он не захотел возвращаться в родной город. У него есть свои планы, свои мысли.
– Хочет работать только в РПЛ?
– Это вам лучше у него спросить.
- Уроженец Михайловска Федотов начинал игровую карьеру в Свердловске.
- Тренер работал в «Урале» в 2004-2011 годах.
- В 2024 году Федотова уволили из ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»