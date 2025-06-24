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РФС призвали ввести потолок зарплат в РПЛ

Сегодня, 20:15
4

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает нужным ввести в РПЛ потолок зарплат.

– Эта тема давно обсуждается.

– В какой-то момент мы даже почти все подготовили. Я тогда возглавил комиссию РФС, вот в этом кабинете собирались руководители всех клубов РПЛ, вроде договорились, но потом, к сожалению, так это и умерло. Поэтому, может быть, сейчас снова инициируем разговор о потолке зарплат в РФС. Я, кстати, просил об этом, несколько раз выступал Михаил Гершкович – председатель Объединения отечественных тренеров, член консультативного совета «Динамо». Он поднимал вопрос как член исполкома РФС.

– Но как вписаться в потолок тому же «Зениту»?

– Если мы договоримся, будут правила для всех, то куда деваться? Давайте откровенно говорить, зарплаты высоковаты, мягко говоря. Я понимаю, если бы мы выступали в той же Лиге чемпионов. Там только выход в группу обеспечивает 25-30 миллионов евро. Это понятно, это окупается. А сейчас, когда мы находимся в футбольной изоляции, плюс идет СВО и мы понимаем, сколько бюджетных средств требуется сегодня для ребят, которые воюют, для их семей и близких, все немного сложнее. Надо об этом задуматься. Мы в непростой ситуации живем сегодня, правильно?

Для меня пример – «Краснодар». Он же не взвинчивает рынок. Вообще никого не взяли в зимнее трансферное окно, но выиграли чемпионат. Играющая команда. Я, конечно, очень порадовался за Сергея Галицкого.

  • Клуб в минувшем сезоне РПЛ впервые стал чемпионом.
  • Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • Предприниматель – уроженец Краснодарского края.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
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Комментарии (4)
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Интерес
1750785873
Так где и кто предложил ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС?В интервью какому-то СМИ? Или Совет Директоров "Динамо" официально обратился с таким призывом? Нет! Так чего бакланить,что ты был у власти и нихрена не сделал-"так это и умерло". А "Динамо" с текущими планами и скупкой игроков сейчас согласно на это???
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TOMSON
1750788397
Себе зп урезайте…
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Artemka444
1750789591
Что хз а бред несёт Себе бы из зп убрали бы пару нулей
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k611
1750790614
Да не пойдут клубы на это.
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