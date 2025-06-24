Головин начнет предсезонку в «Монако», несмотря на желание клуба продать россиянина

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев анонсировал выход игрока из отпуска.

«Отпуск он провел очень хорошо, набрался сил и положительных эмоций. С нетерпением ждет предсезонной подготовки.

Головин прибудет в расположение «Монако» 28 июня», – сказал Клюев.

Известно, что «Монако» готов продать Головина.