«Монако» готов расстаться с Головиным

«Монако» готов рассматривать предложения о возможной продаже российского полузащитника Александра Головина, а также вингеров Магнеса Аклиуша и Элисса Бен-Сегира. Клуб стремится выручить средства от продаж игроков.
Сообщается, что «Монако» пока не получил ни одного предложения по этим футболистам.
Главным кандидатом на продажу для клуба этим летом является Аклиуш. «Монако» рассчитывает получить за него порядка 60 миллионов евро.
- В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- 20-летний вингер Элисс Бен-Сегир оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро, 23-летний Аклиуш – в 45 миллионов.
Источник: Get Football