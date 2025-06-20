«Монако» готов расстаться с Головиным

«Монако» готов рассматривать предложения о возможной продаже российского полузащитника Александра Головина, а также вингеров Магнеса Аклиуша и Элисса Бен-Сегира. Клуб стремится выручить средства от продаж игроков.

Сообщается, что «Монако» пока не получил ни одного предложения по этим футболистам.

Главным кандидатом на продажу для клуба этим летом является Аклиуш. «Монако» рассчитывает получить за него порядка 60 миллионов евро.