Добровинский рассказал о деле против владельца «Торпедо»: «Органы ждут, когда кто-то кого-то сдаст»

Адвокат Александр Добровинский рассказал о подаче апелляции на меру пресечения владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву.

«Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания.

Грубо говоря, будут ждать, когда кто‑то кого‑то сдаст. Но все трое не виноваты и не реагируют эмоционально на всe это. Думаю, что никаких показаний они не дадут – и правильно сделают», – сообщил Добровинский.