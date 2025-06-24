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  • Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору

Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору

Сегодня, 13:51
14

Появились подробности дела о многоженстве тренера сборной России Виталия Кафанова.

  • Многоженство Кафанова вскрылось в феврале во время поездки в Абу-Даби, где две женщины познакомились в лобби отеля.
  • Предполагается, что Кафанов смог жениться дважды благодаря использованию разных паспортов.
  • Многоженство в России запрещено.

«У Кафанова, которого обвинили в двоеженстве, было три жены. С одной из них он уже успел развестись.

Некоторое время назад выяснилось, что у одного из лучших российских тренеров вратарей, 64-летнего Виталия Кафанова, сразу две официальных жены. На одной из них, 67-летней Марал, он женился в 1998 году в Москве. С другой же, Риммой Хайруллиной, он расписался в 2018 году в Казани.

Когда Марал узнала о второй жене, она подала в суд и потребовала признать второй брак недействительным – в России двоеженство запрещено. Однако во время заседания вдруг выяснилось, что у Кафанова была ещe одна жена.

65-летнюю Валентину Родину Кафанов взял в жены в 2000 году. Брак был заключен в Смоленске и просуществовал 18 лет. Развелись Виталий и Валентина лишь в январе 2018 года, за несколько месяцев до заключения брака с Риммой Хайруллиной. При этом, как выяснилось, в 2017 году Виталий и Валентина заключили брачный договор, согласно которому всe имущество, приобретeнное в браке (три квартиры в Люберцах, дом с земельным участком и автомобиль), остаются у Валентины.

Теперь Кафанову предстоит ещe один суд: помимо брака с Риммой Хайруллиной Марал требует признать недействительным и его роспись с Валентиной. Также она просит отменить и заключенный брачный договор.

Адвокаты Марал считают, что своими действиями Кафанов не только нарушил закон, запрещающий многоженство, но и с помощью брачных договоров с другими женами выводил деньги из семейного бюджета, что, по мнению адвокатов Ольги Митрофановой и Ирины Продун, может быть признано мошенничеством по предварительному сговору», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия Кафанов Виталий
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Комментарии (14)
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ScarlettOgusania
1750764454
ничёсе, Карпуша в сборную пригласил мошенника-многоженца, а по совместительству тренера вратарей... pzdc, что происходит в РПЛ - и всё с молчаливого согласия газпрёмовских управленцев в РФС...((
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FWSPM
1750764824
старый прохиндей
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АЛЕКС 58
1750764987
Пудель себе подобных подбирает в команду
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Интерес
1750766481
МАрал оказалась хоть и в юбке,но с ветвистыми опасными рогами!Забодает прохиндея...
Ответить
Круче чем вареные яица
1750767060
Барон Мюнхгаузен отдыхает.
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NewLife
1750767318
При Дюкове/Митрофанове/Карпине российский футбол превратился в цирк.
Ответить
...уефан
1750768222
...пока до конца дочитал, мозг перезагрузился и вычистил, что было вначале...
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k611
1750769148
Турецкий сериал отдыхает...
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ivany4
1750769967
В здоровом теле, здоровый дух.... поиска лучшего.))
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DeStar
1750770589
какой-то конченный))))
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