Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору

Появились подробности дела о многоженстве тренера сборной России Виталия Кафанова.

Многоженство Кафанова вскрылось в феврале во время поездки в Абу-Даби, где две женщины познакомились в лобби отеля.

Предполагается, что Кафанов смог жениться дважды благодаря использованию разных паспортов.

Многоженство в России запрещено.

«У Кафанова, которого обвинили в двоеженстве, было три жены. С одной из них он уже успел развестись.

Некоторое время назад выяснилось, что у одного из лучших российских тренеров вратарей, 64-летнего Виталия Кафанова, сразу две официальных жены. На одной из них, 67-летней Марал, он женился в 1998 году в Москве. С другой же, Риммой Хайруллиной, он расписался в 2018 году в Казани.

Когда Марал узнала о второй жене, она подала в суд и потребовала признать второй брак недействительным – в России двоеженство запрещено. Однако во время заседания вдруг выяснилось, что у Кафанова была ещe одна жена.

65-летнюю Валентину Родину Кафанов взял в жены в 2000 году. Брак был заключен в Смоленске и просуществовал 18 лет. Развелись Виталий и Валентина лишь в январе 2018 года, за несколько месяцев до заключения брака с Риммой Хайруллиной. При этом, как выяснилось, в 2017 году Виталий и Валентина заключили брачный договор, согласно которому всe имущество, приобретeнное в браке (три квартиры в Люберцах, дом с земельным участком и автомобиль), остаются у Валентины.

Теперь Кафанову предстоит ещe один суд: помимо брака с Риммой Хайруллиной Марал требует признать недействительным и его роспись с Валентиной. Также она просит отменить и заключенный брачный договор.

Адвокаты Марал считают, что своими действиями Кафанов не только нарушил закон, запрещающий многоженство, но и с помощью брачных договоров с другими женами выводил деньги из семейного бюджета, что, по мнению адвокатов Ольги Митрофановой и Ирины Продун, может быть признано мошенничеством по предварительному сговору», – написал источник.