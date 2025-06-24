Канчельскис назвал топ-клуб Европы, который подошел бы Сперцяну

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Ранее сообщалось, что на армянского футболиста претендуют «Лидс», «Ланс», «Порту» и «Аякс».

«Возможно, Сперцян подошел бы «Манчестер Юнайтед», но серьезно говорить об этом рано. Можно [обсуждать переход] лишь тогда, когда «Краснодару» поступит официальное предложение.

Сейчас нет смысла рассуждать, так как нет какой‑то конкретики. Да, мы можем предполагать, но зачем, ведь потом скажут, что я там сглазил или еще что‑либо», – сказал Канчельскис.