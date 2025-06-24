Агент Ломонако высказался об интересе «Спартака»

Агент центрального защитника «Индепедьенте» Кевина Ломонако Диего Сильвейра прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересовался игроком.
«Официально «Спартак» с нами не связывался. На нас выходил человек из России и спрашивал про Кевина, но эта история не получила продолжения», – сказал Сильвейра.
- По данным Metaratings.ru, «Спартаку» предлагали купить 23-летнего Ломонако за 10-12 миллионов евро. Москвичи отказались от него в пользу других кандидатур.
- Аргетинец в этом году провел за «Индепендьенте» 25 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Ломонако выступает за клуб из Авельянеды на правах аренды из «Ред Булл Брагантино».
- В июне игрока впервые вызвали в сборную Аргентины, но в ее составе он пока не выходил на поле.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»