Агент Ломонако высказался об интересе «Спартака»

Агент центрального защитника «Индепедьенте» Кевина Ломонако Диего Сильвейра прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересовался игроком.

«Официально «Спартак» с нами не связывался. На нас выходил человек из России и спрашивал про Кевина, но эта история не получила продолжения», – сказал Сильвейра.