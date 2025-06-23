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  • Глава «Крыльев Советов» сделал заявление о продаже Сергеева

Глава «Крыльев Советов» сделал заявление о продаже Сергеева

23 июня 2025, 22:22
4

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил о готовности продать нападающего Ивана Сергеева.

«Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить как‑то. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.

У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти в клуб, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» – это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

Ждать ли Сергеева на сборах «Крыльев»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право.

Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать», – сказал Яковлев.

  • В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (4)
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NewLife
1750707383
Правильно !
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boris63
1750733550
Крылья используют любую возможность продать Сергеевна, в пердиве найдут другого.
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zigbert
1750773874
У Сергеева будут выгодные предложения и Крыльям его удержать будет трудно или почти совсем невозможно.
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