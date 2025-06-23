Глава «Крыльев Советов» сделал заявление о продаже Сергеева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил о готовности продать нападающего Ивана Сергеева.

«Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить как‑то. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.

У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти в клуб, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» – это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

Ждать ли Сергеева на сборах «Крыльев»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право.

Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать», – сказал Яковлев.