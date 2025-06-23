Аршавин объяснил, почему сомневается в новом тренере ЦСКА

Андрей Аршавин прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Не знаю, как ЦСКА за такой короткий период смог найти Челестини. Да, в «Базеле» у него результаты были хорошие, но Абаскаль тоже приходил из Швейцарии и показал не лучшую работу.

Только жизнь покажет, успел ли ЦСКА найти того, кто им нужен. Но в армейском стане всe равно, думаю, расстроены, что Николич покинул команду», – сказал Аршавин.