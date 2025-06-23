Аршавин высказался о матчах сборной России в 2025 году

Андрей Аршавин похвалил РФС за организацию товарищеских матчей сборной России.

В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).

– Как вам за этот год матчи сборной России? Как РФС организовывает их?

– Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.

Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.

Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то чтобы проигрывала, а просто другой подход – там ребята-машины.

С Беларусью не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько.