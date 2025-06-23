Адвокат Бушманов оценил перспективы Промеса в нидерландском суде

Российский юрист Игорь Бушманов считает, что у Квинси Промеса есть шансы добиться уменьшения срока тюремного заключения в Нидерландах.

«Промес экстрадирован в Нидерланды для фактического исполнения ранее вынесенных заочных приговоров. Важно понимать, что оба дела – как по инциденту с применением ножа, так и по делу о контрабанде наркотиков – находятся на стадии апелляционного обжалования.

То есть приговоры не вступили в законную силу. В настоящее время не реализованы все предусмотренные законом процедуры защиты Промеса.

Ключевой момент обоих дел: законность полученных доказательств, в первую очередь, данных прослушивания телефонных переговоров, на которых базируется обвинение. Возможно, они собраны с нарушением установленного порядка и будут исключены из доказательной базы.

По факту нанесения ранения родственнику, не исключаю прекращения преследования в связи с примирением сторон.

Что касается предположений СМИ о сроке возможного освобождения Промеса не ранее 2030 года, – это ориентировочная оценка, исходящая из максимального заключения с учeтом условий условно-досрочного освобождения, предусмотренного голландским уголовно-исполнительным законодательством.

В случае успешной апелляции по одному или обоим делам, этот срок может быть существенно сокращен. Промес не признает вину. В открытом судебном процессе с участием команды опытных адвокатов и полной проверкой доказательств его вины вполне вероятны иные решения, в том числе положительные для игрока.

Поэтому ни о каких окончательных процессуальных решениях в отношении Куинси до завершения всех процедур судебных разбирательств, рассуждать преждевременно», – сказал Бушманов.