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  • Адвокат Бушманов оценил перспективы Промеса в нидерландском суде

Адвокат Бушманов оценил перспективы Промеса в нидерландском суде

Сегодня, 14:28
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Российский юрист Игорь Бушманов считает, что у Квинси Промеса есть шансы добиться уменьшения срока тюремного заключения в Нидерландах.

«Промес экстрадирован в Нидерланды для фактического исполнения ранее вынесенных заочных приговоров. Важно понимать, что оба дела – как по инциденту с применением ножа, так и по делу о контрабанде наркотиков – находятся на стадии апелляционного обжалования.

То есть приговоры не вступили в законную силу. В настоящее время не реализованы все предусмотренные законом процедуры защиты Промеса.

Ключевой момент обоих дел: законность полученных доказательств, в первую очередь, данных прослушивания телефонных переговоров, на которых базируется обвинение. Возможно, они собраны с нарушением установленного порядка и будут исключены из доказательной базы.

По факту нанесения ранения родственнику, не исключаю прекращения преследования в связи с примирением сторон.

Что касается предположений СМИ о сроке возможного освобождения Промеса не ранее 2030 года, – это ориентировочная оценка, исходящая из максимального заключения с учeтом условий условно-досрочного освобождения, предусмотренного голландским уголовно-исполнительным законодательством.

В случае успешной апелляции по одному или обоим делам, этот срок может быть существенно сокращен. Промес не признает вину. В открытом судебном процессе с участием команды опытных адвокатов и полной проверкой доказательств его вины вполне вероятны иные решения, в том числе положительные для игрока.

Поэтому ни о каких окончательных процессуальных решениях в отношении Куинси до завершения всех процедур судебных разбирательств, рассуждать преждевременно», – сказал Бушманов.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В минувшем сезоне 33-летний нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Нидерланды Промес Квинси
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Комментарии (2)
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Arvlad
1750682203
Информация для брызжущих слюной и желчью... Поживём - увидим, кто из вас бóльший преступник, покопайтесь среди скелетов в своих шкафах...
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