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  • Агент Тикнизяна объяснил переход футболиста в «Црвену Звезду»

Агент Тикнизяна объяснил переход футболиста в «Црвену Звезду»

Вчера, 21:22

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Наира Тикнизяна, высказался о переходе армянского защитника в «Црвену Звезду».

«У Наира было большое желание попробовать свои силы в Европе. «Црвена Звезда» – большой клуб. И это хороший трамплин для того, чтобы попробовать свои силы и уже претендовать на что-то более серьезное.

о еще раз повторюсь, что «Црвена Звезда» – это большой и серьезный клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и имеет в своем составе сильных футболистов», – сказал Клюев.

  • Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
  • 26-летний игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Црвена Звезда Тикнизян Наир
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