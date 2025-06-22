Агент Тикнизяна объяснил переход футболиста в «Црвену Звезду»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Наира Тикнизяна, высказался о переходе армянского защитника в «Црвену Звезду».

«У Наира было большое желание попробовать свои силы в Европе. «Црвена Звезда» – большой клуб. И это хороший трамплин для того, чтобы попробовать свои силы и уже претендовать на что-то более серьезное.

о еще раз повторюсь, что «Црвена Звезда» – это большой и серьезный клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и имеет в своем составе сильных футболистов», – сказал Клюев.