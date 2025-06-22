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«Зенит» определился с ценой на Вендела

Вчера, 20:46
18

«Зенит» готов расстаться с полузащитником Венделом при соблюдении своих финансовых интересов. Стартовая цена на игрока составляет 30 миллионов евро. Петербургский клуб может рассмотреть варианты с арендой, однако в приоритете продажа бразильца.

В настоящее время Вендел проходит реабилитацию на родине, хотя изначально планировалось, что он приедет в Санкт-Петербург 19 июня и пройдет медосмотр с группой игроков российской команды.

«Зенит» держит ситуацию на контроле и находится на связи с Венделом и его агентом. В процессе потенциальных переговоров петербуржцы будут контролировать прохождение бразильцем медицинского осмотра.

Вендел не примет участия в товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой», который состоится 29 июня в Сочи.

  • Бразилец после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
  • Из-за травмы он пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
  • 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
  • Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии, катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции.

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Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Црвена Звезда Вендел
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Комментарии (18)
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russkiisergei
1750616948
кинул ПОЗОР РОССИИ! отличная новость!
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В "Спартаке" играют прост
1750617914
Да кто купит это донное Вандэла??? Ему красная цена коробок спичек и щепотка табака
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В "Спартаке" играют прост
1750618670
Инсайдер типо Гренгича, более подробно озвучил хотели зинки... блохастые, хотят получить за Пэндэла, одноу бумажку наминалом 30млн€
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k611
1750618923
Такие деньги только арабы могут предложить
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FWSPM
1750621383
и губозакаточная машинка в подарок
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sunwap
1750622282
А не отравились ли они на ПМЭФ? Неадекватные цифры какие то.
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FCSpartakM
1750622470
они там ку-ку? или будут в своей же дурке искать арабским толстосумов, которые готовы и одноногих покупать втридорога? Смешно будет, если в аренду уйдет. у него два года осталось, по сути если этот год аренда, то следующий за ним сезон уже будет бесполезным -на истекающем + возраст в 30 лет.
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Тинез Розоп
1750622899
Снова приковали цепями…( неадекватной ценой)
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Plyash
1750624180
Надоел бразильцу город на холодной Неве , опротивел коуч со своими травами . Захотелось в страны потеплее и поэкзотичнее .
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Круче чем вареные яица
1750625594
Одни мясные высеры повылезали. Это в них зависть говорит. Болельщики, команды неликвидного мусора, будет диктовать цены на наших игроков. :)))
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