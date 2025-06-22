«Зенит» определился с ценой на Вендела

«Зенит» готов расстаться с полузащитником Венделом при соблюдении своих финансовых интересов. Стартовая цена на игрока составляет 30 миллионов евро. Петербургский клуб может рассмотреть варианты с арендой, однако в приоритете продажа бразильца.

В настоящее время Вендел проходит реабилитацию на родине, хотя изначально планировалось, что он приедет в Санкт-Петербург 19 июня и пройдет медосмотр с группой игроков российской команды.

«Зенит» держит ситуацию на контроле и находится на связи с Венделом и его агентом. В процессе потенциальных переговоров петербуржцы будут контролировать прохождение бразильцем медицинского осмотра.

Вендел не примет участия в товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой», который состоится 29 июня в Сочи.