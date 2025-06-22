«Зенит» определился с ценой на Вендела

«Зенит» готов расстаться с полузащитником Венделом при соблюдении своих финансовых интересов. Стартовая цена на игрока составляет 30 миллионов евро. Петербургский клуб может рассмотреть варианты с арендой, однако в приоритете продажа бразильца.
В настоящее время Вендел проходит реабилитацию на родине, хотя изначально планировалось, что он приедет в Санкт-Петербург 19 июня и пройдет медосмотр с группой игроков российской команды.
«Зенит» держит ситуацию на контроле и находится на связи с Венделом и его агентом. В процессе потенциальных переговоров петербуржцы будут контролировать прохождение бразильцем медицинского осмотра.
Вендел не примет участия в товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой», который состоится 29 июня в Сочи.
- Бразилец после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
- Из-за травмы он пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
- 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии, катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции.
Источник: bobsoccer