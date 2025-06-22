Экс-спортивный директор «Спартака»: «Столько грязи в российском футболе не было никогда!»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о проблемах, возникших с «Химками», «Черноморцем» и «Торпедо».

«Ситуация вокруг «Торпедо» ужасная. В этом году мы устали от этих новостей в российском футболе. От этого уже тошнит. «Химки», стыковые матчи, «Черноморец» и «Торпедо». Столько объeма грязи в российском футболе не было никогда! Это уже какая-то солянка.

На все эти моменты РПЛ и РФС надо было реагировать быстрее. Всe это пошло с «Химок» зимой, тогда был сигнал.

На руках у руководителей нашего футбола была бумага, что у клуба большие финансовые проблемы. Почему их допустили ко второй части чемпионата? Уже под конец сезона было понятно, что никто ничего не выплатит. Выгоняйте! Но нет, устроили комедию со стыками.

«Пари НН» тут при чeм? Они остались в РПЛ вчистую. В ситуации с «Торпедо» никто из РФС и РПЛ не виноват – там другая ситуация, где неправильно поступило руководство клуба», – сказал Шикунов.