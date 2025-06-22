Ташуев сказал, работает ли мафия в российском футболе

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о противозаконных действиях в российском футболе. В этом году было сразу несколько скандалов, в которых речь шла о влиянии на результаты матчей.

«Мне кажется, что здесь отдельная история каждого клуба. Не думаю, что тут есть системность или какая-то Коза Ностра. Так сложилось.

В случае с «Торпедо» мне это сложно объяснить, не верится, что владелец клуба занимался вопросами судейства. Как-то далеко это очень от владельца. Читаешь и думаешь – что происходит», – сказал Ташуев.