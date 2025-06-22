Смородская назвала причину проблем в российском футболе: «Стало мало денег»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в российском футболе.

– Что происходит с российским футболом в последние месяцы? «Химки», «Черноморец», а теперь «Торпедо».

– В российском футболе стало мало денег, поэтому и возникают такие ситуации. Это только вредит нашему футболу, от этого нет никакой пользы.