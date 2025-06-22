Смородская назвала причину проблем в российском футболе: «Стало мало денег»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в российском футболе.
– Что происходит с российским футболом в последние месяцы? «Химки», «Черноморец», а теперь «Торпедо».
– В российском футболе стало мало денег, поэтому и возникают такие ситуации. Это только вредит нашему футболу, от этого нет никакой пользы.
- «Химки» из-за долгов объявили о приостановке деятельности.
- «Черноморец» не был допущен до стыковых матчей за место в РПЛ из-за отсутствия подходящего стадиона. Команда могла сняться с турнира Первой лиги из-за отказа инвестора финансировать клуб, но в итоге сохранила свое место.
- Руководители «Торпедо» арестованы, их обвиняют в попытке подкупа судьи.
Источник: «Чемпионат»