«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Аззедину Унаи. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Панатинаикосе».

Греческий клуб также рассматривает вариант с покупкой игрока и уже провел с ним переговоры. Также в марокканце заинтересован неназванный клуб из Катара.