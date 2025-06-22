«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Аззедину Унаи. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Панатинаикосе».
Греческий клуб также рассматривает вариант с покупкой игрока и уже провел с ним переговоры. Также в марокканце заинтересован неназванный клуб из Катара.
- В минувшем сезоне Унаи провел 37 матчей за «Панатинаикос», забил 5 голов, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего хавбека в 10 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Марселем» рассчитан до лета 2027 года.
- Унаи провел 40 матчей за сборную Марокко, забил 7 голов.
Источник: страница Лоренцо Лепора в соцсети X