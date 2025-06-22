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  • В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге

В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге

Сегодня, 14:57
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России перестала проводить товарищеские игры в Санкт-Петербурге.

– Тут нужно исходить из того, что не каждая сборная соберет «Газпром Арену» Соответственно, надо исходить из экономических предпосылок. Стоимость проведения матчей достаточно существенна. Поэтому когда небольшие сборные [в соперниках], мы предпочитаем использовать «ВТБ Арену».

– Со сборной Беларуси теперь, наверное, не скоро будете играть. Два матча получились без большой борьбы.

– Посмотрим. Они лучше стали выглядеть.

– В прошлом году Россия победила 4:0, а сейчас – 4:1.

– Может быть, в следующем году еще сыграем. Почему нет? У нас уже традиция. Что вы делаете в июне? Играем с Беларусью.

  • Последний раз сборная России играла в Санкт-Петербурге 26 марта 2023 года. Тогда национальная команда победила в товарищеском матче Ирак со счетом 2:0. По официальным данным, на «Газпром Арене» за этим матчем наблюдали 23818 зрителей.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь Митрофанов Максим
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Комментарии (1)
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Каратель помойников
1750593972
В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге - западло во вшивятне играть+ бакланы(чмыролид,княгиня,прокс,фукед) серут
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