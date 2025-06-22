В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России перестала проводить товарищеские игры в Санкт-Петербурге.
– Тут нужно исходить из того, что не каждая сборная соберет «Газпром Арену» Соответственно, надо исходить из экономических предпосылок. Стоимость проведения матчей достаточно существенна. Поэтому когда небольшие сборные [в соперниках], мы предпочитаем использовать «ВТБ Арену».
– Со сборной Беларуси теперь, наверное, не скоро будете играть. Два матча получились без большой борьбы.
– Посмотрим. Они лучше стали выглядеть.
– В прошлом году Россия победила 4:0, а сейчас – 4:1.
– Может быть, в следующем году еще сыграем. Почему нет? У нас уже традиция. Что вы делаете в июне? Играем с Беларусью.
- Последний раз сборная России играла в Санкт-Петербурге 26 марта 2023 года. Тогда национальная команда победила в товарищеском матче Ирак со счетом 2:0. По официальным данным, на «Газпром Арене» за этим матчем наблюдали 23818 зрителей.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.
Источник: «Спорт день за днём»