В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России перестала проводить товарищеские игры в Санкт-Петербурге.

– Тут нужно исходить из того, что не каждая сборная соберет «Газпром Арену» Соответственно, надо исходить из экономических предпосылок. Стоимость проведения матчей достаточно существенна. Поэтому когда небольшие сборные [в соперниках], мы предпочитаем использовать «ВТБ Арену».

– Со сборной Беларуси теперь, наверное, не скоро будете играть. Два матча получились без большой борьбы.

– Посмотрим. Они лучше стали выглядеть.

– В прошлом году Россия победила 4:0, а сейчас – 4:1.

– Может быть, в следующем году еще сыграем. Почему нет? У нас уже традиция. Что вы делаете в июне? Играем с Беларусью.