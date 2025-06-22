Аршавин сказал, есть ли среди российских футболистов его преемники в игре

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что в РФ нет похожих на него футболистов.

«Во-первых, я никому не желаю быть таким, как я. У всех должна быть своя индивидуальность, дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу», – сказал Аршавин.