Аршавин сказал, есть ли среди российских футболистов его преемники в игре

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что в РФ нет похожих на него футболистов.
«Во-первых, я никому не желаю быть таким, как я. У всех должна быть своя индивидуальность, дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу», – сказал Аршавин.
- В составе «Зенита» нападающий трижды выигрывал чемпионат России, по разу – Кубок УЕФА, Суперкубок России и Суперкубок УЕФА. Также он в составе «Кайрата» выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.
- Аршавин стал бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России. Также он известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и играл за «Кубань».
Источник: ТАСС