Сычев – об игре «Спартака» со Станковичем: «От сезона есть осадочек»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев считает, что главном тренеру красно-белых Деяну Станковичу надо дать поработать

«От сезона «Спартака» есть осадочек. Но, опять же, тренеру надо дать поработать, чтобы увидеть результат. Команда на отрезке показывала симпатичный футбол. Если они сумеют пройти весь чемпионат на таком уровне, то это претендент на золото

Это тренерская история. Он подкрутит моменты, и мы увидим интересную конкуренцию в чемпионате, это сто процентов», – сказал Сычев.