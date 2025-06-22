Сычев – об игре «Спартака» со Станковичем: «От сезона есть осадочек»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев считает, что главном тренеру красно-белых Деяну Станковичу надо дать поработать
«От сезона «Спартака» есть осадочек. Но, опять же, тренеру надо дать поработать, чтобы увидеть результат. Команда на отрезке показывала симпатичный футбол. Если они сумеют пройти весь чемпионат на таком уровне, то это претендент на золото
Это тренерская история. Он подкрутит моменты, и мы увидим интересную конкуренцию в чемпионате, это сто процентов», – сказал Сычев.
- Станкович возглавил красно‑белых перед сезоном‑2024/25.
- «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
- В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
- 25 мая клуб продлил контракт с 46‑летним сербом до лета 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»