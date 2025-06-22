Черчесов высказался о желании Дзюбы стать тренером

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Дзюба хочет стать тренером? Сначала мне нужно будет с ним переговорить на эту тему, понять что он хочет, потом уже смогу сказать, что об этом думаю. Советов давать ему не буду, просто хочу выслушать», – сказал Черчесов.