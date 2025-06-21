Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Форвард «Спартака» Маркиньос сообщил, что у него есть предложения от других клубов.

«Получаю предложения от других клубов, в том числе бразильских. Но сейчас не хочу уходить из «Спартака» – хочу стать чемпионом с командой.

Это самый большой клуб России, с очень страстными болельщиками. Они часто пишут мне, и я хочу стать чемпионом вместе с ними», – сказал Маркиньос.