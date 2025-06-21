Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Форвард «Спартака» Маркиньос сообщил, что у него есть предложения от других клубов.
«Получаю предложения от других клубов, в том числе бразильских. Но сейчас не хочу уходить из «Спартака» – хочу стать чемпионом с командой.
Это самый большой клуб России, с очень страстными болельщиками. Они часто пишут мне, и я хочу стать чемпионом вместе с ними», – сказал Маркиньос.
- Бразилец – лучший игрок «Спартака» в минувшем сезоне.
- Прошлым летом Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
- В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 12 ассистов в 36 матчах.
Источник: Itatiaia Esporte