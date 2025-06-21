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  • Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Сегодня, 18:03
5

Форвард «Спартака» Маркиньос сообщил, что у него есть предложения от других клубов.

«Получаю предложения от других клубов, в том числе бразильских. Но сейчас не хочу уходить из «Спартака» – хочу стать чемпионом с командой.

Это самый большой клуб России, с очень страстными болельщиками. Они часто пишут мне, и я хочу стать чемпионом вместе с ними», – сказал Маркиньос.

  • Бразилец – лучший игрок «Спартака» в минувшем сезоне.
  • Прошлым летом Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 12 ассистов в 36 матчах.

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Источник: Itatiaia Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Маркиньос
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Комментарии (6)
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АлексМак
1750518323
мечтать не вредно
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сергей-стасов-yandex
1750519922
само собой впереди снова будет Зенит
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...уефан
1750520260
...главное - держи свой уровень в предстоящем сезоне...
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FROLL007
1750521619
Ну значит он застрял навечно. Гыгыгы
Ответить
DVOK68
1750522947
Двужильный технарь.К тому же быстр.Такие игроки всегда нужны были,ну и сейчас особенно.Пусть сбудутся слова его!
Ответить
subbotaspartak
1750523289
Остаётся... Нормально.
Ответить
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