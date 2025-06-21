«Торпедо» должно остаться в РПЛ»: арестованный владелец клуба призвал компаньонов не жалеть денег на клуб

Адвокат Александр Добровинский рассказал о настроении арестованного владельца «Торпедо» Леонида Соболева.

– Общались ли с Соболевым? Какие у него мысли о будущем «Торпедо»?

– Меня абсолютно потряс Леонид, честно вам скажу. Я сейчас нахожусь в шоковом состоянии. Первое, что он сказал мне: «Передай такому‑то, такому‑то, чтобы не жалели денег, покупали игроков. «Торпедо» должно остаться в РПЛ». Он думает не о себе, а футбольном клубе! И второе, что всеми делами должен заниматься такой‑то, и все. На вопрос, как же вы, он ответил: «Знаю, что я в надежных руках, боритесь за меня».

– Кому делегировал право управления клубом?

– С его разрешения все скажу.

– Болельщики «Торпедо» переживают.

– Болельщики могут не переживать. Леонид из клетки сказал: «Обо мне не беспокойтесь, вы меня вытащите, я знаю. Уголовного дела нет, для меня главное – команда, чтобы покупали игроков, чтобы «Торпедо» осталось».