Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал планирующийся отъезд защитника Георгия Джикии в «Антальяспор».
«У Георгия уже возраст. Так что выбирать не приходится. Появился вариант в Турции в конце своей карьеры. Почему им не воспользоваться? Всe абсолютно нормально. Георгий не востребован в России в силу возраста. Последнее время он играл в «Химках», которые не блистали.
Думаю, в РПЛ не было нормальных вариантов. Так всe складывается логично. К сожалению, век футболиста короткий. Не всегда игрок будет выступать в топовых командах. Под конец карьеры приходиться играть в командах пониже. Это естественные вещи. Георгий хочет играть, а Турция для него отличный вариант», – сказал Кечинов.
- 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
- В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции.
- Джикия брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Чемпионат»