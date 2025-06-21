Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал планирующийся отъезд защитника Георгия Джикии в «Антальяспор».

«У Георгия уже возраст. Так что выбирать не приходится. Появился вариант в Турции в конце своей карьеры. Почему им не воспользоваться? Всe абсолютно нормально. Георгий не востребован в России в силу возраста. Последнее время он играл в «Химках», которые не блистали.

Думаю, в РПЛ не было нормальных вариантов. Так всe складывается логично. К сожалению, век футболиста короткий. Не всегда игрок будет выступать в топовых командах. Под конец карьеры приходиться играть в командах пониже. Это естественные вещи. Георгий хочет играть, а Турция для него отличный вариант», – сказал Кечинов.