«Локомотив» объявил об уходе двух игроков

Двое воспитанников «Локомотива» покинули клуб. Речь о вратаре Тимофее Митрове и защитнике Андрее Никитине.

«Митров согласовал двухлетний контракт с «Шинником». Голкипер, который является воспитанником Академии «Локо», прошлый сезон выступал в составе ярославского клуба на правах аренды.

Никитин завершил окончательный переход в «Нефтехимик», где проведeт по меньшей мере один сезон. Ранее полузащитник играл за клуб из Нижнекамска в рамках арендного соглашения.

Желаем Тимофею и Андрею дальнейшего развития и успехов в футбольной карьере», – написали москвичи.