«Локомотив» объявил об уходе двух игроков

Двое воспитанников «Локомотива» покинули клуб. Речь о вратаре Тимофее Митрове и защитнике Андрее Никитине.
«Митров согласовал двухлетний контракт с «Шинником». Голкипер, который является воспитанником Академии «Локо», прошлый сезон выступал в составе ярославского клуба на правах аренды.
Никитин завершил окончательный переход в «Нефтехимик», где проведeт по меньшей мере один сезон. Ранее полузащитник играл за клуб из Нижнекамска в рамках арендного соглашения.
Желаем Тимофею и Андрею дальнейшего развития и успехов в футбольной карьере», – написали москвичи.
- У 20-летнего Митрова 0 матчей за основу «Локомотива».
- То же самое касается 24-летнего Никитина.
- «Локомотив» стартует в новом сезоне РПЛ 18-21 июля.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»