Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о необычной ситуации на Ближнем Востоке.

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал – что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. В гостиницу приехал...

Помните фильм с Эдди Мeрфи «Поездка в Америку»? Когда он пошeл на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая.

Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.

И неприятная новость в этот момент появилась – умерла мама у президента «ПСЖ». А он же местный, из Катара.

Ну и мы поехали к нему домой, а он меня как увидел сразу: «Ооо, коуч» и обниматься идeт. А я его первый раз в жизни вижу.

Когда мы уже разговорились до меня дошло, Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а Катар с ними конфликтует.

Вот, наверное, поэтому меня там больше любить стали. Мне часто звонят оттуда, из Ирана, Марокко, Туниса. Но мне хочется поработать в русскоязычной стране», – заявил Черчесов.