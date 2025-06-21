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  • Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»

Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»

Сегодня, 00:50
2

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о необычной ситуации на Ближнем Востоке.

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал – что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. В гостиницу приехал...

Помните фильм с Эдди Мeрфи «Поездка в Америку»? Когда он пошeл на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая.

Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.

И неприятная новость в этот момент появилась – умерла мама у президента «ПСЖ». А он же местный, из Катара.

Ну и мы поехали к нему домой, а он меня как увидел сразу: «Ооо, коуч» и обниматься идeт. А я его первый раз в жизни вижу.

Когда мы уже разговорились до меня дошло, Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а Катар с ними конфликтует.

Вот, наверное, поэтому меня там больше любить стали. Мне часто звонят оттуда, из Ирана, Марокко, Туниса. Но мне хочется поработать в русскоязычной стране», – заявил Черчесов.

  • Сборная России разгромила саудовцев в матче-открытии ЧМ-2018.
  • В итоге команда Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
  • «ПСЖ» в сезоне-2024/25 оформил квадрупл. За клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Саудовская Аравия ПСЖ Черчесов Станислав
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1750460559
Дешёвый балабол
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subbotaspartak
1750466852
Но мне хочется поработать в русскоязычной стране»,.... Есть такая страна - Россия.. 1 лига... 2 лига... Первенство любой области...
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