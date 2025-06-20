Реакция Ташуева на троллинг ЦСКА

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал шутку ЦСКА про него.

Армейцы презентовали нового тренера Фабио Челестини через переписку с искусственным интеллектом.

ChatGPT предложил клубу кандидатуру Ташуева, но затем добавил: «Захотелось немного пошутить».

Ранее российский специалист говорил: «Я не знаю, кто такой Челестини. Зато у него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Звучат они примерно одинаково».

«ЦСКА высмеял мои высказывания про нового тренера? У меня в детстве любимый мультфильм был про Чиполлино, и так совпало, что фамилия нового главного тренера красно-синих созвучна с этим мультиком.

Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же на это не обижался. Ну, Челестини и Чиполлино – созвучно же! (смеется)

Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания. Я против него ничего не имею, но у нас полно свободных талантливых тренеров – Черчесов, Федотов. Своим доверять тоже надо», – заявил Ташуев.