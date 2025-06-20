В «Зените» нервно прокомментировали отсутствие Вендела на сборах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему полузащитника Вендела нет на сборах.

– Вендел завершает реабилитацию.

– Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?

– Когда нужно, тогда и прибудет.