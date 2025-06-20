В «Зените» нервно прокомментировали отсутствие Вендела на сборах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему полузащитника Вендела нет на сборах.
– Вендел завершает реабилитацию.
– Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?
– Когда нужно, тогда и прибудет.
- Вендел после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
- Бразилец из-за травмы пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
- 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
Источник: «Спорт день за днем»