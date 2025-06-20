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  • В «Зените» нервно прокомментировали отсутствие Вендела на сборах

В «Зените» нервно прокомментировали отсутствие Вендела на сборах

Сегодня, 20:36
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему полузащитника Вендела нет на сборах.

– Вендел завершает реабилитацию.

– Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?

– Когда нужно, тогда и прибудет.

  • Вендел после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
  • Бразилец из-за травмы пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
  • 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Медведев Александр
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Комментарии (4)
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Дубина
1750441137
Бухает цыган!!! Не хочет в помойку ехать)))
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кайрос
1750441262
Без Вендела Зенит превратится в Торпедо.Вот почему там нервенная дрожь.Гы гы
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АЛЕКС 58
1750441414
Бедный Медведев ! Ему придётся кучу чемоданов таскать за обезьяной ,вот и нервный.
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Айболид
1750441920
А где тут "нервно" ? "бомба" продолжает развлекать крючкохвостую секту и их чубатого корефана ))))
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