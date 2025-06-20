Директор ЦСКА Бабаев объяснил выбор Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера.

В минувшем сезоне Челестини оформил золотой дубль с «Базелем».

Фабио сменил Марко Николича.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Выбор главного тренера – это всегда очень важное и непростое решение. Тем более, футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. И мы рады, что нам удалось практически сходу познакомиться с Фабио Челестини и провести конструктивные переговоры, основанные как на нашем желании пригласить Фабио в клуб, так и на его серьезной мотивации.

Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество – знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. Общение с Фабио убедило нас, что его менталитет и харизма, знание языков и, безусловно, актуальный чемпионский опыт точно помогут ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для команды.

Конечно, «золотой дубль» Фабио в минувшем сезоне – это важное сообщение для наших болельщиков и команды. Свою предыдущую команду Фабио подхватил в критически непростой для неe момент и привел к успеху впервые за восемь лет. Стремление побеждать – то, что нас очень быстро связало. Мы рады представить нового главного тренера до начала сборов и приступить к работе в запланированном для команды графике. Желаем Фабио успехов и сделаем всe для поддержки нового тренерского штаба», – сказал Бабаев.