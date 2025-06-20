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Директор ЦСКА Бабаев объяснил выбор Челестини

Сегодня, 18:58
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера.

  • В минувшем сезоне Челестини оформил золотой дубль с «Базелем».
  • Фабио сменил Марко Николича.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Выбор главного тренера – это всегда очень важное и непростое решение. Тем более, футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. И мы рады, что нам удалось практически сходу познакомиться с Фабио Челестини и провести конструктивные переговоры, основанные как на нашем желании пригласить Фабио в клуб, так и на его серьезной мотивации.

Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество – знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. Общение с Фабио убедило нас, что его менталитет и харизма, знание языков и, безусловно, актуальный чемпионский опыт точно помогут ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для команды.

Конечно, «золотой дубль» Фабио в минувшем сезоне – это важное сообщение для наших болельщиков и команды. Свою предыдущую команду Фабио подхватил в критически непростой для неe момент и привел к успеху впервые за восемь лет. Стремление побеждать – то, что нас очень быстро связало. Мы рады представить нового главного тренера до начала сборов и приступить к работе в запланированном для команды графике. Желаем Фабио успехов и сделаем всe для поддержки нового тренерского штаба», – сказал Бабаев.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
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Комментарии (3)
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Интерес
1750436018
Если не сложится,наконец уволю с ним Бабайку.
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ALEX ML
1750438390
Ну и будет марки на конверты клеить
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BRO_football
1750441155
Сомневаюсь, что он русский язык знает, если собирается работать с армейской молодёжью. Интересно, почему Челестини из Базеля ушёл, раз у него там всё хорошо он золотой дубль оформил? Видимо, не такой он уж и хороший тренер.
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