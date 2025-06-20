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Первый комментарий Челестини после назначения в ЦСКА

Сегодня, 18:25
16

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал назначение.

– Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба.

– Красно-синие цвета для вас не чужие. Это как-то повлияло на принятие вашего решения?

– Нет-нет (смеeтся)! Совпадение цветов моей прошлой команды с цветами ЦСКА – это классно, но моe решение зависело от других факторов. Мы хотели продолжить улучшать себя, искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. Мы верим в работу.

ЦСКА – большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать.

– Какие у вас планы на ближайшие дни до начала сборов?

– Работать, работать, работать.

  • В минувшем сезоне Челестини оформил золотой дубль с «Базелем».
  • Фабио сменил Марко Николича.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (16)
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Инсаров
1750435489
Будет себя искать в ЦСКА. Один экспериментатор недавно в "Спартаке" себя искал. Так и не нашёл. Отправился за эксприментами в Мексику.
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zagrizlik
1750435735
14 туров и уволят.
Ответить
Интерес
1750435944
Понятно:чертовски хочется работать!
Ответить
ALEX ML
1750438266
Слово Европейский убрать бы.
Ответить
да помойка, да позор
1750438636
ну дай Бог, удачи коняшкам
Ответить
кайрос
1750438995
Работать, работать, работать.==== Вспоминается ленинское--Учиться,учиться и учиться.Гы гы
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BRO_football
1750440795
3 недели до Суперкубка с Краснодаром! Готовься! Если налажаешь, дальше будет тяжело!
Ответить
Foran
1750441102
Вот уж не думала, что матч на точный счет зайдет. Сначала сомневалась, но все-таки решила рискнуть. Представляете, когда я смотрела трансляцию, сложилось впечатление, что игроки команд целенаправленно идут на результат. Вот в каком матче можно увидеть три автогола. В итоге точный счет совпал. Сегодня продолжаю вести статистику. https://vk.com/summermount
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