Первый комментарий Челестини после назначения в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал назначение.

– Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба.

– Красно-синие цвета для вас не чужие. Это как-то повлияло на принятие вашего решения?

– Нет-нет (смеeтся)! Совпадение цветов моей прошлой команды с цветами ЦСКА – это классно, но моe решение зависело от других факторов. Мы хотели продолжить улучшать себя, искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. Мы верим в работу.

ЦСКА – большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать.

– Какие у вас планы на ближайшие дни до начала сборов?

– Работать, работать, работать.