ЦСКА назначил нового главного тренера

ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера.
Контракт по схеме «2+1». ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске
«К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.
Добро пожаловать домой, Фабио!» – написал ЦСКА.
- В минувшем сезоне Челестини оформил золотой дубль с «Базелем».
- Фабио сменил Марко Николича.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: телеграм-канал ЦСКА