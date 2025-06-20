ЦСКА назначил нового главного тренера

ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера.

Контракт по схеме «2+1». ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске

«К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Добро пожаловать домой, Фабио!» – написал ЦСКА.