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ЦСКА назначил нового главного тренера

Сегодня, 17:01
18

ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера.

Контракт по схеме «2+1». ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске

«К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Добро пожаловать домой, Фабио!» – написал ЦСКА.

  • В минувшем сезоне Челестини оформил золотой дубль с «Базелем».
  • Фабио сменил Марко Николича.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (18)
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subbotaspartak
1750428577
Все рысаки иных пород. Держись народ.
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Цугундeр
1750428627
"Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи"..!!)) Это Гинер выругался?)
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crf57
1750430340
ЦСКА будет точно в заднице с таким тренером!!
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АЛЕКС 58
1750430410
Подождём,посмотрим. Время покажет
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Янвapь 62
1750431495
Не, ну с такой-то мордой конечно только в ЦЫЦЫКА, тут без вариантов
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VVM1964
1750432168
Ну НИ ОДНОГО россиянина - как Газаев и иже с ним такое переживут !!! )))...
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francevichmix
1750432519
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DMитрий
1750432908
А сам Фабио-то отдуплил, что домой вернулся...?
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Marshall1956
1750433984
Удачи Фабио!!!а время покажет кто чего стоит.
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BykAs
1750436777
И куда теперь ромб девать?
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