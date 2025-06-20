«Ростов» объявил об уходе Кафанова

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов покинул клуб.

«Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тeплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем.

Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Кафанов также обратился к болельщикам «Ростова» и выразил благодарность сотрудникам клуба.

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно – мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины.

Ростов-на-Дону для меня значит очень много и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды, вы – большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас.

Особую благодарность я бы хотел выразить президенту «Ростова» и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Шесть с половиной лет назад именно по его приглашению я присоединился к тренерскому штабу «Ростова».

Его любовь к клубу, его профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Я очень ценю наши тeплые и дружеские отношения и всегда остаюсь на связи.

Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами. Я говорю до «новых встреч»! Болейте за «Ростов», поддерживайте команду и приходите на «Ростов Арену»!» – сказал Кафанов.