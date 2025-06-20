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«Ростов» объявил об уходе Кафанова

Сегодня, 15:51
12

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов покинул клуб.

«Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тeплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем.

Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Кафанов также обратился к болельщикам «Ростова» и выразил благодарность сотрудникам клуба.

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно – мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины.

Ростов-на-Дону для меня значит очень много и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды, вы – большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас.

Особую благодарность я бы хотел выразить президенту «Ростова» и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Шесть с половиной лет назад именно по его приглашению я присоединился к тренерскому штабу «Ростова».

Его любовь к клубу, его профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Я очень ценю наши тeплые и дружеские отношения и всегда остаюсь на связи.

Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами. Я говорю до «новых встреч»! Болейте за «Ростов», поддерживайте команду и приходите на «Ростов Арену»!» – сказал Кафанов.

  • Ожидается, что он перейдет в «Динамо».
  • Кафанов также работает тренером вратарей в сборной России.
  • 13 июня главным тренером «Динамо» стал Валерий Карпин.
  • Он был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.
  • С июля 2021 года Карпин возглавляет сборную России.

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Кафанов Виталий
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Комментарии (12)
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Цугундeр
1750424898
В Москву поехал. Поступать будет..)
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Интерес
1750425171
Я не был огромным поклонником "Ростова",но ужасаюсь,глядя как разбирают клуб на запчасти; за свою жизнь такого ещё не видел! Ну, прям как аварийное здание!
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АЛЕКС 58
1750425579
Пудель заждался друга. Динамики в этом сезоне пропустят голов больше чем всегда под кафановским руководством.
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Spartak_forv@
1750425796
Один из величайших проходимцев современного российского футбола,через СМИ создавший себе образ лучшего тренера вратарей в мире
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Cleaner
1750426052
Как же Ростов теперь будет жить без великого УЧИТЕЛЯ ВСЕХ ВРАТАРЕЙ Кафанова???
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Cleaner
1750426169
КРАНТЫ ДИНАМО! Прямой курс НА ПЕРДИВ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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neim
1750431275
"Ожидается, что он перейдет в «Динамо»" Чур меня, не надо нам этого счастья. И так пропускаем немерянное количество мячей (((.
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САДЫЧОК
1750431773
Самый бестолковый тренер.Это всё равно , что уборщица баба Клёпа уволилась из клуба.Даже хуже, потому что от него только хуже было Ростову.
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Тинез Розоп
1750434442
Ещё один полковник МВД…
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