Месси рассказал, как относится к Роналду

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Криштиану Роналду и к его карьере, которую он до сих пор продолжает, выступая на самом высоком уровне.

Соперничество с ним было на поле. Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Очевидно, как и всегда, что оно оставалось на поле. За пределами поля мы два обычных человека.

Мы, очевидно, не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», – сказал Месси.