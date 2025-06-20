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Месси рассказал, как относится к Роналду

Сегодня, 14:36

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Криштиану Роналду и к его карьере, которую он до сих пор продолжает, выступая на самом высоком уровне.

Соперничество с ним было на поле. Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Очевидно, как и всегда, что оно оставалось на поле. За пределами поля мы два обычных человека.

Мы, очевидно, не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», – сказал Месси.

  • 37-летний аргентинец за карьеру выиграл «Золотой мяч» 8 раз, 40-летний портуналец – 5 раз.
  • Месси и Роналду соперничали в чемпионате Испании с 2009 по 2018 годы, когда Лионель выступал за «Барселону», а Криштиану – за «Реал».

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Источник: Goal
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
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