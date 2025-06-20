Месси рассказал, как относится к Роналду

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Криштиану Роналду и к его карьере, которую он до сих пор продолжает, выступая на самом высоком уровне.
Соперничество с ним было на поле. Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Очевидно, как и всегда, что оно оставалось на поле. За пределами поля мы два обычных человека.
Мы, очевидно, не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», – сказал Месси.
- 37-летний аргентинец за карьеру выиграл «Золотой мяч» 8 раз, 40-летний портуналец – 5 раз.
- Месси и Роналду соперничали в чемпионате Испании с 2009 по 2018 годы, когда Лионель выступал за «Барселону», а Криштиану – за «Реал».
Источник: Goal