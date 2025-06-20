Медведев сказал, какой клуб стоит взять в РПЛ при исключении «Торпедо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности снятия «Торпедо» с чемпионата России.
– Начали обсуждать, что «Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ. Какое у вас мнение?
– Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург». Но давайте сначала дождемся решения, что будет с «Торпедо».
- Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
- По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
- По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
- В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.
- «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Источник: «Матч ТВ»