Медведев сказал, какой клуб стоит взять в РПЛ при исключении «Торпедо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности снятия «Торпедо» с чемпионата России.

– Начали обсуждать, что «Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ. Какое у вас мнение?

– Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург». Но давайте сначала дождемся решения, что будет с «Торпедо».