Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин

Лимасольский «Арис» может отпустить нападающего Александра Кокорина в РПЛ. Клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость и заняться омоложением состава. Поэтому форвард может оказаться на скамейке запасных команд в предстоящем сезоне.

В связи с этим Кокорин рассматривает «Сочи», как один из вариантов продолжения своей карьеры.