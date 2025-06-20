Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин

Лимасольский «Арис» может отпустить нападающего Александра Кокорина в РПЛ. Клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость и заняться омоложением состава. Поэтому форвард может оказаться на скамейке запасных команд в предстоящем сезоне.
В связи с этим Кокорин рассматривает «Сочи», как один из вариантов продолжения своей карьеры.
- Ранее Кокорин продлил контракт с «Арисом», подписав соглашение сроком до 31 мая 2026 года.
- В минувшем сезоне он провел за кипрский клуб 30 матчей, забил 11 голов, отдал 9 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
- Кокорин ранее играл за «Сочи» на правах аренды и забил 7 голов в 10 матчах за команду.
Источник: телеграм-канал SHOT