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Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин

Сегодня, 09:09
5

Лимасольский «Арис» может отпустить нападающего Александра Кокорина в РПЛ. Клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость и заняться омоложением состава. Поэтому форвард может оказаться на скамейке запасных команд в предстоящем сезоне.

В связи с этим Кокорин рассматривает «Сочи», как один из вариантов продолжения своей карьеры.

  • Ранее Кокорин продлил контракт с «Арисом», подписав соглашение сроком до 31 мая 2026 года.
  • В минувшем сезоне он провел за кипрский клуб 30 матчей, забил 11 голов, отдал 9 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
  • Кокорин ранее играл за «Сочи» на правах аренды и забил 7 голов в 10 матчах за команду.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Арис Сочи Кокорин Александр
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Комментарии (5)
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ilich55
1750402769
В Сочи тепло, там яблоки..........
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Plyash
1750402845
-" Во всех ты , душечка , нарядах хороша " . Известная русская присказка . - Во всех , Кокошечка , ты клубах хороша .....Удачи тебе , Саня .
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FWSPM
1750405775
А что ж не в любимую помойку? Примут как родного...или нет?
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Cleaner
1750408462
Кокоша хочет сменить одно теплое море на другое. Но не возьмут его ни в Сочи, ни в какой другой российский клуб. Потому как Кокорин даже в ПЕРДИВЕ сейчас не потянет. Да и репутация его не даст клубам подписать игрока, который с ТАБУРЕТОМ НА ПРОХОЖИХ БРОСАЕТСЯ.
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