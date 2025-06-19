Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев прокомментировал задержание руководителей «Торпедо».

Их подозревают в попытке дачи взятки судье.

«Вдвоeм к судье пришли и давай деньги предлагать? Гениально, если так.

Раньше как-то потоньше работали люди, проверенные годами...

«Химок» с Туфановым было мало. Теперь вокруг «Торпедо» нездоровая суета», – написал Алексеев.