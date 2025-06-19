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  • Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»

Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»

Вчера, 22:25
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев прокомментировал задержание руководителей «Торпедо».

Их подозревают в попытке дачи взятки судье.

«Вдвоeм к судье пришли и давай деньги предлагать? Гениально, если так.

Раньше как-то потоньше работали люди, проверенные годами...

«Химок» с Туфановым было мало. Теперь вокруг «Торпедо» нездоровая суета», – написал Алексеев.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ в мае.
  • Команды не было в РПЛ 2 года.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (5)
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1750361434
ОДного кристально честного-Туфана-оглы,воспевали,и вот новые(способные оплатить журналистские статьи) нашли.Надёжный источник дохода! С одной стороны все аж кипят гневом "за всё хорошее и против всего плохого",но чуть что-"наших бьют!".
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рылы
1750364623
чем дальше - тем больше веселят всякого рода видосы от мвд, как с поличным поймали при передаче взятки. номера купюр переписаны, в ультрафиолете видно слово взятка, ладони искрятся от невидимой краски)) и всё это в эру крипты, где всё анонимно при должном подходе. а они всё показывают, как пиджаки носят по старинке, в чемоданах, под камерами, прям как лукойл))
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Volnodum
1750365344
Ни РПЛ, а помойка!
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кайрос
1750367095
«Раньше потоньше работали»====== Коррупция в России вечна...Спасибо деду...И даже Леха Навальный не смог против этой гидры.
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