Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев прокомментировал задержание руководителей «Торпедо».
Их подозревают в попытке дачи взятки судье.
«Вдвоeм к судье пришли и давай деньги предлагать? Гениально, если так.
Раньше как-то потоньше работали люди, проверенные годами...
«Химок» с Туфановым было мало. Теперь вокруг «Торпедо» нездоровая суета», – написал Алексеев.
- «Торпедо» вернулось в РПЛ в мае.
- Команды не было в РПЛ 2 года.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева