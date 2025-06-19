Болельщики «Оренбурга» определили виновных в вылете команды из РПЛ

Крупное объединение болельщиков «Оренбурга» в телеграме выделило виновных в вылете клуба из РПЛ.
«Спонсор.
Сократил бюджет на 20%.
Василий Еремякин и Дмитрий Андреев.
Провалили селекцию при огромных тратах. Куэро, Муро, Томпсон, Коваленко – это лишь наиболее «выдающиеся» трансферы. В целом устроили массовую закупку молодежи непонятного качества по завышенным ценам.
Работал с командой больше года, но добился лишь регресса.
Осенний отрезок провел еще хуже, чем Деограсия.
Волженкин и Ибрагимов.
Проваленная зимняя трансферная кампания, отсутствие реального усиления.
РФС.
По беспределу продлил процедуру лицензирования «Химок» и отцепил «Оренбург» от стыков, а затем оставил в РПЛ «Пари НН», несмотря на проигранные стыки», – такой список составил фанатский канал.