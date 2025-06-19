Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание Валерия Карпина про телеканал.

Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ игр сборной России.

По его словам, трансляции матчей на Первом канале может увеличить аудиторию.

Также тренер заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень», а его заставляют ходить к ним.

«Не хрень, а чушь прекрасную! Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю!

А с Карпиным, кстати, надо пожестче! Церемониться не надо! Карпин такое любит и ценит!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.