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  • Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»

Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»

Сегодня, 18:30
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание Валерия Карпина про телеканал.

  • Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ игр сборной России.
  • По его словам, трансляции матчей на Первом канале может увеличить аудиторию.
  • Также тренер заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень», а его заставляют ходить к ним.

«Не хрень, а чушь прекрасную! Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю!

А с Карпиным, кстати, надо пожестче! Церемониться не надо! Карпин такое любит и ценит!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
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Комментарии (11)
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JIEGEHDA
1750347902
Что он несёт? Что за тупой хайп пытаются раскрутить эти каналы . ? Нафига лесть в это ? Карпин сам себя унижает тем что цепляется за это овно. Пытается кинуть в них . А руки давно в этом раз эту тему затронул и начал копать
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Дубина
1750347936
Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю! Дима давно у доктора был??
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Garrincha58
1750347941
что он несёт? авторитетный футбольный обозреватель? иди комментируй биатлон в футболе ты ничего не понимаешь
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The only one
1750348086
ну хоть не отрицает. хрень и чушь слова синонимы.
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Mirak92
1750350171
Мерзкий тип
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trybinkawas
1750350832
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ о них говорит.
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шахта Заполярная
1750351153
Интересно, кто крышует этого идиота.
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Прокс
1750351390
Да уж!!! губер такое любит и ценит,он это нам как эксперт футбольный бакланит!!!
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NewLife
1750351700
Какие же вы на срач тв отвратительные уроды((
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Иван Петров 1986
1750352481
Губошлепа нужно гнать с тв поганой метлой.
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