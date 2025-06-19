Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал шуткой спор с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным.
- Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ игр сборной России.
- По его словам, трансляции матчей на Первом канале может увеличить аудиторию.
- Также тренер заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень», а его заставляют ходить к ним.
– Валерий Георгиевич, это все‑таки была шутка или это ваша принципиальная позиция?
– Конечно, шутка. (Решил) разбавить чуть‑чуть атмосферу.
Источник: «Матч ТВ»