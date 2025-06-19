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  • Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»

Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»

Сегодня, 17:44
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал шуткой спор с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным.

  • Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ игр сборной России.
  • По его словам, трансляции матчей на Первом канале может увеличить аудиторию.
  • Также тренер заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень», а его заставляют ходить к ним.

– Валерий Георгиевич, это все‑таки была шутка или это ваша принципиальная позиция?

– Конечно, шутка. (Решил) разбавить чуть‑чуть атмосферу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (6)
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sochi-2013
1750344497
Кто-то их смотрит?
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Semenycch
1750344645
Помните в исполнении Папанова: "Идиёт, тьфу!"
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subbotaspartak
1750346608
Шутить изволите? Изволю!...
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The only one
1750346890
в каждой шутке есть доля шутки- остальное правда
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