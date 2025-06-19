В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
– В прошлом году я спрашивал вас о товарищеском матче между Россией и Венгрией. Какая ситуация сейчас?
– Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов.
Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперед, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште.
Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Беларусь использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.
Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнем переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).