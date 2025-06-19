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  • В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России

В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России

Сегодня, 15:57
6

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

– В прошлом году я спрашивал вас о товарищеском матче между Россией и Венгрией. Какая ситуация сейчас?

– Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов.

Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперед, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Беларусь использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.

Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнем переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Венгрия
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Комментарии (6)
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Mirak92
1750338007
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Cleaner
1750341795
Когда случится возвращение сборной России по футболу в международные турниры, тогда ИГРА С ВЕНГРИЕЙ БУДЕТ НАФИГ НЕ НУЖНА. Петя Сийярто, ты реально такой тупой или просто дурачком прикидываешься?..(((((((((((((((((((
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rash1959
1750347149
Когда Россия сможет вернуться на международную арену, то многого и многих уже не будет. думаю и сиярты тоже.
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