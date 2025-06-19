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Генпродюсер «Матч ТВ» ответил на обвинения Карпина

Сегодня, 15:30
7

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал резонансные слова Валерия Карпина.

  • Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.
  • Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.

– Сегодня увидимся, поговорим. Пока еще мы не общались.

– Вас как-то задели его слова?

– Это его мнение. Имеет право на жизнь.

– Вы согласны с Карпиным?

– В чем именно?

– Что была организована кампания против Карпина?

– Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете?

– Я не представляю.

– И я не представляю. Делать травлю против главного тренера сборной России?

– Против совмещения.

– У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу.

Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.

– Вы надеетесь, что у вас будут хорошие отношения?

– У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения.

– Я имею в виду «Матч ТВ».

– И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем.

– Эта история их не испортит?

– Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sined1951
1750337444
С такими Друзьями и врагов не надо!
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Mirak92
1750338093
Лучше пожать руку пидо..су, чем иметь друга из МатчТВ.
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BarStep
1750338167
Даа, попал Валера., тут - это вам не там :), совсем отвык от столицы
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АЛЕКС 58
1750341413
Чем больше гонорар за интервью пуделю заплатите,тем крепче дружба будет
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Иван Петров 1986
1750341995
Это пока вам бабки платят. А вообще то вас нужно гнать с телевидения поганой сраной метлой.
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gennadiy
1750342723
Матч тв давно разогнать пора,одни шарлатаны...
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