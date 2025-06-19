Генпродюсер «Матч ТВ» ответил на обвинения Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал резонансные слова Валерия Карпина.

Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.

Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.

– Сегодня увидимся, поговорим. Пока еще мы не общались.

– Вас как-то задели его слова?

– Это его мнение. Имеет право на жизнь.

– Вы согласны с Карпиным?

– В чем именно?

– Что была организована кампания против Карпина?

– Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете?

– Я не представляю.

– И я не представляю. Делать травлю против главного тренера сборной России?

– Против совмещения.

– У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу.

Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.

– Вы надеетесь, что у вас будут хорошие отношения?

– У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения.

– Я имею в виду «Матч ТВ».

– И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем.

– Эта история их не испортит?

– Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить.