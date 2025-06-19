Генпродюсер «Матч ТВ» ответил на обвинения Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал резонансные слова Валерия Карпина.
- Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.
- Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.
– Сегодня увидимся, поговорим. Пока еще мы не общались.
– Вас как-то задели его слова?
– Это его мнение. Имеет право на жизнь.
– Вы согласны с Карпиным?
– В чем именно?
– Что была организована кампания против Карпина?
– Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете?
– Я не представляю.
– И я не представляю. Делать травлю против главного тренера сборной России?
– Против совмещения.
– У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу.
Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.
– Вы надеетесь, что у вас будут хорошие отношения?
– У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения.
– Я имею в виду «Матч ТВ».
– И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем.
– Эта история их не испортит?
– Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить.