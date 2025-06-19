Бакаев прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Попасть сюда – это привилегия.

Стиль футбола мне очень нравится – мне подходит быстрый, атакующий, интенсивный футбол. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно.

И играть против «Локомотива» (тоже), потому что команда играет и дает играть сопернику. Получается хороший футбол для болельщиков и для игроков.

У меня самые высокие ожидания, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо провести сборы и идти от игры к игре, добиваясь своих целей», – сказал Бакаев.