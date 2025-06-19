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«Ливерпуль» готовит еще один трансфер за 100+ миллионов

Сегодня, 11:59
2

Дорогостоящая покупка Флориана Вирца может стать не единственной для «Ливерпуля» этим летом.

Чемпион АПЛ готовит еще один трансфер за 100+ миллионов фунтов.

Мерсисайдский клуб хочет усилиться нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком.

Они собираются предложить 100 млн фунтов + бонусы за шведа, который стал бы заменой для Дарвина Нуньеса в составе «Ливерпуля».

Ожидается, что переговоры будут очень сложными, поскольку «Ньюкасл» вряд ли согласится продать Исака дешевле, чем за 150 миллионов фунтов.

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Источник: Give Me Sport
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Ливерпуль Исак Александер
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Комментарии (2)
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Skull_Boy
1750324526
Только полный олигофрен даст за него 175 млн, а если так уж нужен столб, то возьмите шведа из Спортинга
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Semenycch
1750325393
Вот скоты хозяева Ливерпуля, тратят народные английские деньги на футболистов, а не обеспечивают английских старушек гречкой!
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