«Ливерпуль» готовит еще один трансфер за 100+ миллионов

Дорогостоящая покупка Флориана Вирца может стать не единственной для «Ливерпуля» этим летом.

Чемпион АПЛ готовит еще один трансфер за 100+ миллионов фунтов.

Мерсисайдский клуб хочет усилиться нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком.

Они собираются предложить 100 млн фунтов + бонусы за шведа, который стал бы заменой для Дарвина Нуньеса в составе «Ливерпуля».

Ожидается, что переговоры будут очень сложными, поскольку «Ньюкасл» вряд ли согласится продать Исака дешевле, чем за 150 миллионов фунтов.