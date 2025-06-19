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Талалаев раскрыл, о чем договорился с Аршавиным

Сегодня, 10:10

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев анонсировал сотрудничество с «Зенитом».

Договоренность об этом достигнута с заместителем председателя правления петербургского клуба Андреем Аршавиным.

«Сейчас мы договорились с Андреем Сергеевичем, что они нам помогут.

Будет матч. Может, как раз усилимся перспективными ребятами из «Зенита-2», – рассказал Талалаев.

  • Тренер в «Балтике» с сентября 2024 года.
  • Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.
  • 22 июня «Балтика» проведет товарищеский матч против «Зенита-2».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Талалаев Андрей Аршавин Андрей
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