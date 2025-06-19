Талалаев раскрыл, о чем договорился с Аршавиным

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев анонсировал сотрудничество с «Зенитом».
Договоренность об этом достигнута с заместителем председателя правления петербургского клуба Андреем Аршавиным.
«Сейчас мы договорились с Андреем Сергеевичем, что они нам помогут.
Будет матч. Может, как раз усилимся перспективными ребятами из «Зенита-2», – рассказал Талалаев.
- Тренер в «Балтике» с сентября 2024 года.
- Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.
- 22 июня «Балтика» проведет товарищеский матч против «Зенита-2».
Источник: Sport24