Талалаев раскрыл, о чем договорился с Аршавиным

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев анонсировал сотрудничество с «Зенитом».

Договоренность об этом достигнута с заместителем председателя правления петербургского клуба Андреем Аршавиным.

«Сейчас мы договорились с Андреем Сергеевичем, что они нам помогут.

Будет матч. Может, как раз усилимся перспективными ребятами из «Зенита-2», – рассказал Талалаев.