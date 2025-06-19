Игрок «Рубина»: «В детстве хотел поменять фамилию на Роналду»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.
– Роналду – человек, который показывает, что труд важнее таланта. На его примере я учился, как нужно трудиться каждый день и выкладываться.
Я начинал крайним нападающим и всегда брал седьмой номер. Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он – топ-1.
– Насколько сильно ты его копировал?
– Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: «Папа, мама, я хочу поменять фамилию».
– На какую?
– На Роналду! Родители сразу: «Ты чего, совсем, что ли?» Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха.
– Прическу делал, как у Роналду?
– Сначала была обычная прямая прическа. Никаких понтов. Только маленькая счастливая косичка сзади.
У Роналду тоже была короткая стрижка – только набок. И я попросил папу сделать так же, он спокойно согласился.
А потом в 12 лет у меня волосы начали кудрявиться. И прическа Роналду не пошла.