Игрок «Рубина»: «В детстве хотел поменять фамилию на Роналду»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

– Роналду – человек, который показывает, что труд важнее таланта. На его примере я учился, как нужно трудиться каждый день и выкладываться.

Я начинал крайним нападающим и всегда брал седьмой номер. Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он – топ-1.

– Насколько сильно ты его копировал?

– Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: «Папа, мама, я хочу поменять фамилию».

– На какую?

– На Роналду! Родители сразу: «Ты чего, совсем, что ли?» Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха.

– Прическу делал, как у Роналду?

– Сначала была обычная прямая прическа. Никаких понтов. Только маленькая счастливая косичка сзади.

У Роналду тоже была короткая стрижка – только набок. И я попросил папу сделать так же, он спокойно согласился.

А потом в 12 лет у меня волосы начали кудрявиться. И прическа Роналду не пошла.