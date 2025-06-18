Семак сообщил, когда «Зенит» соберется в полном составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о начале летних сборов.

– Сегодня стартуют летние сборы. В чем особенность первого тренировочного дня?

– Никаких особенностей нет – это обычное начало тренировочных сборов. Те игроки, которые были задействованы в играх своих сборных, присоединятся к нам чуть позже.

Первые два дня у нас также посвящены медосмотру по группам, и занятия будут легкими, а затем мы начнем проводить тестирования и выполнять полноценную работу.

– Когда команда соберется в полном составе?

– 27-го числа сборники присоединяются к нам, с этого дня мы начинаем работать в полном составе.

– Поведайте, пожалуйста, о грядущих товарищеских матчах. Что ждет «Зенит» на летних тренировочных сборах?

– Мы играем 29 июня с «Црвеной Звездой» в Сочи, играем 3 июля с «Динамо» из Махачкалы, они прилетят к нам, и есть еще две игры, которые требуют окончательного подтверждения. Они тоже будут сыграны в Петербурге, но пока не определены на сто процентов.