Еще один футболист РПЛ застрял в Иране из-за военных действий

18-летний нападающий «Рубина» Касра Тахери не может вернуться в Россию из Ирана.

Ранее стало известно, что в Исламской Республике застрял полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

«Касра Тахери пока находится в Иране. Как только логистика позволит вернуться в Казань, он присоединится к команде. Клуб находится на связи с игроком», – сообщили в пресс-службе «Рубина».