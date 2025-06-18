Еще один футболист РПЛ застрял в Иране из-за военных действий

18-летний нападающий «Рубина» Касра Тахери не может вернуться в Россию из Ирана.
Ранее стало известно, что в Исламской Республике застрял полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад.
«Касра Тахери пока находится в Иране. Как только логистика позволит вернуться в Казань, он присоединится к команде. Клуб находится на связи с игроком», – сообщили в пресс-службе «Рубина».
- В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный ракетно-бомбовый удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, в том числе ядерным.
- Иранцы ответили на атаку. Обмен ударами между странами продолжается.
Источник: ТАСС